У Києві стріляв охоронець народного депутата Сергія Мельничука. ВІДЕО

Поліція була на місці події. Щоправда, на відео видно - правоохоронці довго бездіяли. Якщо охоронець депутата за кілька хвилин вийшов з автівки, то сам нардеп салон машини довгий час не покидав. У прес-службі національної поліції Києва кажуть, вже є докази, що стріляв не Мельничук, але, те, що стрілянина посеред білого дня, у спальному районі Києва Троєщина була – факт. Проте у деталях справи будуть розбиратись у військовій прокуратурі.