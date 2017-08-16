У Києві стріляв охоронець народного депутата Сергія Мельничука. ВІДЕО
У Києві стріляв охоронець народного депутата Сергія Мельничука. ВІДЕО
Поліція була на місці події. Щоправда, на відео видно - правоохоронці довго бездіяли. Якщо охоронець депутата за кілька хвилин вийшов з автівки, то сам нардеп салон машини довгий час не покидав. У прес-службі національної поліції Києва кажуть, вже є докази, що стріляв не Мельничук, але, те, що стрілянина посеред білого дня, у спальному районі Києва Троєщина була – факт. Проте у деталях справи будуть розбиратись у військовій прокуратурі.
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