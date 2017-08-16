Суд відпустив Віталія Шабуніна під особисте зобов’язання. ВІДЕО

Голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну оголосили підозру в побитті Всеволода Філімоненка, який називав себе журналістом. Як з’ясувалося, правоохоронці змінили кваліфікацію справи з побиття журналіста на просто нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості. В прокуратурі визнали, що побитий Всеволод Філімоменко не журналіст і тому його роботі ніхто не перешкоджав. Після вручення підозри антикорупціонеру матеріали справи передали до Дніпровського районного суду, де Віталію Шабуніну обрали міру запобіжного заходу.