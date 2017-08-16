Після ДТП на столичному шосе до лікарні забрали водійку. ВІДЕО
Після ДТП на столичному шосе до лікарні забрали водійку. ВІДЕО
Аварія сталася вдень на Столичному шосе. За попередніми даними водійка ДЕУ на пропустила Ауді, що рухалася головною дорого.
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