З України видворили чергового «злодія в законі». ВІДЕО

На даний час в Україні перебуває від 25 до 29 цих особливо небезпечних представників кримінального світу. Більшість з них – вихідці Російської Федерації, Грузії, Осетії та Абхазії. Їх перебування на території України становить загрозу безпеці громадян країни. Деталі дізнавайтеся в огляді надзвичайних подій.

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