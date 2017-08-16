З України видворили чергового «злодія в законі». ВІДЕО
З України видворили чергового «злодія в законі». ВІДЕО
На даний час в Україні перебуває від 25 до 29 цих особливо небезпечних представників кримінального світу. Більшість з них – вихідці Російської Федерації, Грузії, Осетії та Абхазії. Їх перебування на території України становить загрозу безпеці громадян країни. Деталі дізнавайтеся в огляді надзвичайних подій.
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