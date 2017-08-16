Паралімпієць обурився поведінкою співробітників київського метрополітену. ВІДЕО
Паралімпієць обурився поведінкою співробітників київського метрополітену. ВІДЕО
Член параолімпійської збірної України із стрільби з лука Дмитро Щебетюк поскаржився на своїй сторінці Facebook на дії співробітників метрополітену на станції «Арсенальна». Його обурило, що працівниця підземки попри його прохання не допомагати спуститися до станції, все ж таки проти його волі взялась за візок і проштовхала до платформи. Чоловік додав, що почував себе незручно перед іншими пасажирами. На його заяву у соцмережах уже відреагували а метрополітені.
І не лише це. Також в огляді «Сила соцмереж» дивіться…
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