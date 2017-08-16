У Луцьку затримали підозрюваного у побитті іноземних студентів. ВІДЕО
У Луцьку затримали підозрюваного у побитті іноземних студентів. ВІДЕО
В поліції кажуть, від агресії 24-річного чоловіка постраждали три громадянина Намібії та Алжиру. Вони навчаються у Східноєвропейському національному університеті. Нагадаємо, 3 серпня на темношкірих хлопців та дівчат, які ввечері прогулювалися центральним парком, напали розлючені молодики – почалася серйозна бійка.
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