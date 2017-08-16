В Івано-Франківську поліцейські викрили шахрая. ВІДЕО

Посеред міста патрульні поліцейські зцілили жителя Чернівців. На вулиці Незалежності місцеві полісмени помітили чоловіка, який жебракував. Руки в нього були замотані бинтами, для більшої переконливості в своєму діагнозі, зверху ще й помазані йодом. Правоохоронці вирішили попитатися – що сталося…