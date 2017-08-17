На Одещині викрили злочинне угрупування по розповсюдженню наркотиків. ВІДЕО

Надпотужний наркобізнес, організатори якого розгулюють зі зброєю, зберігають вдома боєприпаси і навіть вибухівку – процвітає не лише в країнах Латинської Америки, а й в Україні. На Одещині викрили міжрегіональне злочинне угруповання, учасники якого у величезних масштабах виготовляли та розповсюджували наркотики.