На Одещині викрили злочинне угрупування по розповсюдженню наркотиків. ВІДЕО
На Одещині викрили злочинне угрупування по розповсюдженню наркотиків. ВІДЕО
Надпотужний наркобізнес, організатори якого розгулюють зі зброєю, зберігають вдома боєприпаси і навіть вибухівку – процвітає не лише в країнах Латинської Америки, а й в Україні. На Одещині викрили міжрегіональне злочинне угруповання, учасники якого у величезних масштабах виготовляли та розповсюджували наркотики.
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