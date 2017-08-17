Поліція Дніпропетровщини звільнила 87 людей з підпільних центрів реабілітації. ВІДЕО

Поліція Дніпропетровщини звільнила 87 людей з підпільних центрів реабілітації. ВІДЕО

19:00 17.08.2017

Співробітники поліції та прокуратури провели 9 обшуків в місцях незаконного утримання людей. У всіх, хто вважав своє «лікування» примусовим, відібрали заяви. Зараз всі потерпілі повернулися додому.  

Правоохоронці з’ясували, що керівники «центрів» обіцяли «пацієнтам» допомогти позбуватися наркотичної, алкогольної та тютюнової залежності. Часто самі батьки оплачували своїм дорослим дітям перебування у таких закладах або ж залежні мали самі добувати собі кошти на харчування.

«Пацієнти» проживали у приватних будинках у невеликих кімнатах на 6-10 осіб, спали на двоярусних ліжках. Перші кілька місяців «лікування» їм не дозволяли виходити у двір. Розпорядок їх дня складався з читання Біблії, молитов та слухання проповідей. Щоб не було можливості втекти, забирали телефон і паспорт. Згодом, коли «наставник» вважав, що людина одужала, її випускали на роботу за межами будинку. Частіше за все чоловіків залучали до важкої фізичної праці на будівництві.

За словами чоловіка, який добровільно прийшов на «лікування», така схема дозволяла багатьом людям позбутися від залежності. «Я сам 11 років вживав наркотики, кілька разів був засудженим за крадіжки та грабежі. Коли у в’язниці почув про діяльність такого центру, вирішив спробувати і добровільно прийшов сюди. Тепер я допомагаю іншим людям позбутися від наркотичної залежності» - розповів він.

Однак, більшість «пацієнтів» центру вважають, що їх незаконно позбавили волі і залучали до примусової праці. Зараз поліцейські встановлюють організаторів так званих реабілітаційних центрів, яких буде притягнуто до кримінальної відповідальності.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

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