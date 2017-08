На Донеччині СБУ затримала колишнього бойовика так званої "ДНР". ВІДЕО

Колишнього бойовика незаконних збройних формувань так званої «ДНР» затримала Служба безпеки України у районі проведення антитерористичної операції.

Уродженець одного із селищ Ясинуватського району Донеччини, піддавшись на пропаганду «руського міра», приєднався до бойовиків у січні 2015 року. Згодом він втік від подільників через нестерпні умови та безлад, що коїться на окупованій терористами території.

Зловмисник зміг повернутись на підконтрольну Україні територію і тривалий час переховувався, поки не був затриманий співробітниками спецслужби.

СБ України підкреслює, шо колишній бойовик мав можливість скористатися Програмою СБУ «На тебе чекають вдома» та отримати шанс на повернення до мирного життя, але він свідомо переховувався від українських правоохоронців.

Проти нього відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 256 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

