На Донеччині СБУ затримала колишнього бойовика так званої "ДНР". ВІДЕО

На Донеччині СБУ затримала колишнього бойовика так званої "ДНР". ВІДЕО

16:42 17.08.2017

Колишнього бойовика незаконних збройних формувань так званої «ДНР» затримала Служба безпеки України у районі проведення антитерористичної операції.

Уродженець одного із селищ Ясинуватського району Донеччини, піддавшись на пропаганду «руського міра», приєднався до бойовиків у січні 2015 року. Згодом він втік від подільників через нестерпні умови та безлад, що коїться на окупованій терористами території.

Зловмисник зміг повернутись на підконтрольну Україні територію і тривалий час переховувався, поки не був затриманий співробітниками спецслужби.

СБ України підкреслює, шо колишній бойовик мав можливість скористатися Програмою СБУ «На тебе чекають вдома» та отримати шанс на повернення до мирного життя, але він свідомо переховувався від українських правоохоронців.

Проти нього відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 256 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

Колишнього бойовика незаконних збройних формувань так званої «ДНР» затримала Служба безпеки України у районі проведення антитерористичної операції.

Уродженець одного із селищ Ясинуватського району Донеччини, піддавшись на пропаганду «руського міра», приєднався до бойовиків у січні 2015 року. Згодом він втік від подільників через нестерпні умови та безлад, що коїться на окупованій терористами території.

Зловмисник зміг повернутись на підконтрольну Україні територію і тривалий час переховувався, поки не був затриманий співробітниками спецслужби.

СБ України підкреслює, шо колишній бойовик мав можливість скористатися Програмою СБУ «На тебе чекають вдома» та отримати шанс на повернення до мирного життя, але він свідомо переховувався від українських правоохоронців.

Проти нього відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 256 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії.

- See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/3786#.N3oNzOFZ.dpbs

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
На Донеччині СБУ затримала колишнього бойовика так званої "ДНР". ВІДЕО
На Донеччині СБУ затримала колишнього бойовика так званої "ДНР". ВІДЕО
17.08.2017 | 16:42
На Одещині викрили злочинне угрупування по розповсюдженню наркотиків. ВІДЕО
На Одещині викрили злочинне угрупування по розповсюдженню наркотиків. ВІДЕО
17.08.2017 | 06:30
В Івано-Франківську поліцейські викрили шахрая. ВІДЕО
В Івано-Франківську поліцейські викрили шахрая. ВІДЕО
16.08.2017 | 23:15
У Луцьку затримали підозрюваного у побитті іноземних студентів. ВІДЕО
У Луцьку затримали підозрюваного у побитті іноземних студентів. ВІДЕО
16.08.2017 | 22:45
Паралімпієць обурився поведінкою співробітників київського метрополітену. ВІДЕО
Паралімпієць обурився поведінкою співробітників київського метрополітену. ВІДЕО
16.08.2017 | 22:15
В Одесі побили хлопця за футболку із радянською символікою. ВІДЕО
В Одесі побили хлопця за футболку із радянською символікою. ВІДЕО
16.08.2017 | 21:45
З України видворили чергового «злодія в законі». ВІДЕО
З України видворили чергового «злодія в законі». ВІДЕО
16.08.2017 | 21:15
На Хмельниччині пенсіонер знайшов арсенал зброї... на власній дачі. ВІДЕО
На Хмельниччині пенсіонер знайшов арсенал зброї... на власній дачі. ВІДЕО
16.08.2017 | 21:00
Після ДТП на столичному шосе до лікарні забрали водійку. ВІДЕО
Після ДТП на столичному шосе до лікарні забрали водійку. ВІДЕО
16.08.2017 | 20:50
Суд відпустив Віталія Шабуніна під особисте зобов’язання. ВІДЕО
Суд відпустив Віталія Шабуніна під особисте зобов’язання. ВІДЕО
16.08.2017 | 20:40
У Києві стріляв охоронець народного депутата Сергія Мельничука. ВІДЕО
У Києві стріляв охоронець народного депутата Сергія Мельничука. ВІДЕО
16.08.2017 | 20:20
На Львівщині СБУ затримала на хабарі працівницю фіскальної служби. ВІДЕО
На Львівщині СБУ затримала на хабарі працівницю фіскальної служби. ВІДЕО
16.08.2017 | 15:00
Поблизу Маріуполя в ДТП потрапило п’ять машин. ВІДЕО
Поблизу Маріуполя в ДТП потрапило п’ять машин. ВІДЕО
16.08.2017 | 07:48
У Харкові ліквідовано вкрай небезпечну та масштабну пожежу. ВІДЕО
16.08.2017 | 07:30
На Житомирщині з’ясування стосунків закінчилося смертю. ВІДЕО
16.08.2017 | 07:16
На Донеччині небайдужа жінка забрала покинуту дитину з водойми. ВІДЕО
На Донеччині небайдужа жінка забрала покинуту дитину з водойми. ВІДЕО
15.08.2017 | 23:15

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Чи завершиться справа проти Шабуніна його ув'язненням?
17.08.2017
Тарас Березовець
Політтехнолог, директор консалтингової компанії Berta Communications
О якобы поставках Украиной ракетных двигателей в Северную Корею
15.08.2017
Богдан Глядик
Директор юридичної компанії ”АвтоЮрист”, адвокат
Хто і як нарешті має вирішити ситуацію з авто на іноземній реєстрації?
11.08.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.