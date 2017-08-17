У Києві серед білого дня стріляли в бізнесмена. ВІДЕО
У Києві серед білого дня стріляли в бізнесмена. ВІДЕО
У Києві знову неспокійно. На вулиці Зоологічній із самого ранку троє чоловіків напали на людину. І сталося все це на очах у багатьох людей. Потерпілий йшов вулицею до свого офісу. В руках ніс портфель із кругленькою сумою – приблизно 400 тисяч гривень. Аж раптом його перестріли троє незнайомців. Ніхто й подумати не міг, що вони почнуть стріляти.
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