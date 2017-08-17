У Києві чоловік 4 години погрожував вистрибнути з третього поверху готелю. ВІДЕО

В самому центрі Києва чоловік погрожував стрибнути з третього поверху готелю Хрещатик. Його помітили перехожі. Згодом на місці вже були представники поліції, медики та преса. Чоловік довго не хотів ні з ким говорити і відмовлявся повертатися назад до кімнати готелю. Лишень казав, що він боїться, що хтось його в’бє та вимагав зустрітися з консулами Росії та Канади.