У Києві чоловік 4 години погрожував вистрибнути з третього поверху готелю. ВІДЕО
У Києві чоловік 4 години погрожував вистрибнути з третього поверху готелю. ВІДЕО
В самому центрі Києва чоловік погрожував стрибнути з третього поверху готелю Хрещатик. Його помітили перехожі. Згодом на місці вже були представники поліції, медики та преса. Чоловік довго не хотів ні з ким говорити і відмовлявся повертатися назад до кімнати готелю. Лишень казав, що він боїться, що хтось його в’бє та вимагав зустрітися з консулами Росії та Канади.
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