У Києві водій КІА хотів оминути затор і спровокував ДТП. ВІДЕО

У Києві водій КІА хотів оминути затор і спровокував ДТП. ВІДЕО

20:45 17.08.2017

Аварія сталася вдень на проспекті Лобановського. Зіткнулися Кіа та Рено.

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