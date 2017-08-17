Експерти не задоволені результатами розслідування ГПУ трагедії під Іловайськом. ВІДЕО
Експерти не задоволені результатами розслідування ГПУ трагедії під Іловайськом. ВІДЕО
Минуло вже три роки, як жахлива Іловайська трагедія забрала життя сотні українських військових. Лише за офіційними даними загинуло 366 людей. Генеральна прокуратура звітувала днями – в усьому винне виключно керівництво армії Російської Федерації.
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