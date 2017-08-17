В Одесі на пляжі поліцейські упіймали крадія на гарячому. ВІДЕО
В Одесі на пляжі поліцейські упіймали крадія на гарячому. ВІДЕО
Отже, правоохоронці патрулювали на пляжі, як раптом побачили чоловіка, який нишпорив в сумці. Побачивши правоохоронців – чоловік намагався втекти, втім полісмени його швидко наздогнали…
І не лише це в огляді надзвичайних подій…
В Донецькій області напали на інкасаторів…
У Хмельницькому на власному подвір’ї чоловік знайшов боєприпаси…
|
17.08.2017 | 22:45
|
17.08.2017 | 22:15
|
17.08.2017 | 21:45
|
17.08.2017 | 21:15
|
17.08.2017 | 20:45
|
17.08.2017 | 20:20
|
17.08.2017 | 20:10
|
17.08.2017 | 19:00
|
17.08.2017 | 16:42
|
17.08.2017 | 06:30
|
16.08.2017 | 23:15
|
16.08.2017 | 22:45
|
16.08.2017 | 22:15
|
16.08.2017 | 21:45
|
16.08.2017 | 21:15
|
16.08.2017 | 21:00
-
- 1 з 826
- ››