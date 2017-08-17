В Одесі на пляжі поліцейські упіймали крадія на гарячому. ВІДЕО

Отже, правоохоронці патрулювали на пляжі, як раптом побачили чоловіка, який нишпорив в сумці. Побачивши правоохоронців – чоловік намагався втекти, втім полісмени його швидко наздогнали…

І не лише це в огляді надзвичайних подій…

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