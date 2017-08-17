В Дніпрі поліцейські викрили підпільний реабілітаційний центр. ВІДЕО
В Дніпрі поліцейські викрили підпільний реабілітаційний центр. ВІДЕО
Поліцейські Дніпропетровщини провели обшуки у підпільному реабілітаційному центрі. Його співробітники стверджували, що допомагали пацієнтам позбутись алко- та наркозалежності. Однак, як вже встановили правоохоронці, людей силоміць тримали в неволі і змушували безкоштовно працювати. Усе чим їх забезпечували - це лише дешеві продукти та сумнівні медичні препарати. Під час обшуків правоохоронці звільнили з неволі 87 людей.
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