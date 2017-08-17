Голову однієї з райрад Миколаївщини затримали на хабарі. ВІДЕО
Голову однієї з райрад Миколаївщини затримали на хабарі. ВІДЕО
Посадовець систематично вимагав відкати з місцевих підприємців. Натомість давав бізнесменам зелене світло, тобто доступ до бюджетних коштів. Наприклад, у одного забудовника той вимагав десяту частину від виділених бюджетом коштів на капітальний ремонт об’єкту.
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