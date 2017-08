На Дніпропетровщині СБУ затримала продавця чотирьох гранатометів. ВІДЕО

37-річного зловмисника, який хотів продати чотири гранатомета РПГ-26, затримала у селищі Гвардійське Новомосковського району Дніпропетровщини Служба безпеки України спільно з військовою прокуратурою.

Раніше співробітники спецслужби задокументували ще декілька фактів продажу затриманим засобів ураження та вибухівки з району проведення АТО.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 та ч. 3 ст. 410 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

