На Дніпропетровщині СБУ затримала продавця чотирьох гранатометів. ВІДЕО
На Дніпропетровщині СБУ затримала продавця чотирьох гранатометів. ВІДЕО
37-річного зловмисника, який хотів продати чотири гранатомета РПГ-26, затримала у селищі Гвардійське Новомосковського району Дніпропетровщини Служба безпеки України спільно з військовою прокуратурою.
Раніше співробітники спецслужби задокументували ще декілька фактів продажу затриманим засобів ураження та вибухівки з району проведення АТО.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 та ч. 3 ст. 410 Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії.
За матеріалами прес-центру СБУ
37-річного зловмисника, який хотів продати чотири гранатомета РПГ-26, затримала у селищі Гвардійське Новомосковського району Дніпропетровщини Служба безпеки України спільно з військовою прокуратурою.
Раніше співробітники спецслужби задокументували ще декілька фактів продажу затриманим засобів ураження та вибухівки з району проведення АТО.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 та ч. 3 ст. 410 Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії.
- See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/3783#.TbA5qvgk.dpbs
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