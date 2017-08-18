а Чернігівщині СБУ викрила чоловіка, завербованого спецслужбами РФ. ВІДЕО

Чоловіка, який збирав інформацію для спецслужб РФ з метою проведення підривної діяльності проти української держави, викрила на Чернігівщині Служба безпеки України.

Мешканець прикордонного населеного пункту впродовж останніх трьох років неофіційно підробляв на будівельних роботах у Москві та Московській області як «трудовий мігрант».

Під час чергової поїздки до Російської Федерації чоловік був затриманий представниками ФСБ РФ, які схилили його до негласного співробітництва, погрожуючи кримінальним переслідуванням за нелегальне працевлаштування. Від заробітчанина було відібрано письмове зобов’язання про співпрацю з іноземними спецслужбами та, для конспірації, присвоєно псевдонім.

За завданням російських кураторів завербований мав здобувати розвідувальну інформацію про кількість особового складу та техніки військових частин, що знаходяться на території Чернігівської області біля кордону з РФ. Крім того, від нього вимагалось збирати відомості про засоби захисту державного кордону України, розміщення військових об’єктів та конфіденційні дані співробітників українських правоохоронних органів,

Отриману інформацію необхідно було передавати представнику російської спецслужби під час виїздів на територію РФ. У разі відмови чи невиконання завдань або звернення до українських правоохоронних органів, заробітчанину погрожували розправою з його родиною.

Перебуваючи під психологічним тиском, чоловік почав збирати інформацію, проте був викритий співробітниками української спецслужби.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ