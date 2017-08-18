Із Польщі видворяють понад два десятки українців. ВІДЕО
Із Польщі видворяють понад два десятки українців. ВІДЕО
Польські прикордонники затримали 21 українця. Всі вони за словами наших західних сусідів, порушили правила перебування. Відомо, що 16 з них використовували документи з правом на роботу в Польщі, але при подачі заяви на отримання візи вказували іншу мету поїздки. Ще п’ятеро прострочили термін перебування в шенгенській зоні. Стосовно затриманих відкрили адміністративне провадження.
|
18.08.2017 | 09:30
|
18.08.2017 | 09:20
|
18.08.2017 | 02:00
|
17.08.2017 | 23:15
|
17.08.2017 | 22:45
|
17.08.2017 | 22:15
|
17.08.2017 | 21:45
|
17.08.2017 | 21:15
|
17.08.2017 | 20:45
|
17.08.2017 | 20:20
|
17.08.2017 | 20:10
|
17.08.2017 | 19:00
|
17.08.2017 | 16:42
|
17.08.2017 | 06:30
|
16.08.2017 | 23:15
|
16.08.2017 | 22:45
-
- 1 з 827
- ››