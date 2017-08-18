Із Польщі видворяють понад два десятки українців. ВІДЕО

Польські прикордонники затримали 21 українця. Всі вони за словами наших західних сусідів, порушили правила перебування. Відомо, що 16 з них використовували документи з правом на роботу в Польщі, але при подачі заяви на отримання візи вказували іншу мету поїздки. Ще п’ятеро прострочили термін перебування в шенгенській зоні. Стосовно затриманих відкрили адміністративне провадження.