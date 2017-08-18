У Донецькій області грабіжники напали на машину пошти. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
У Донецькій області грабіжники напали на машину пошти. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
Про злочин правоохоронці дізналися від працівника поштового відділення. Він розповів – двоє невідомих чоловіків намагалися зупинити автомобіль Укрпошти, в якому саме перевозили гроші…
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