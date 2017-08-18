На Черкащині судноводій під мухою запропонував водному патрулеві хабар. ВІДЕО

Компанія чоловіків відпочивала на Дніпрі. Плавали на човні, ловили рибу. І все б нічого, та от водій судна за кермом пив пиво. І побачив це все водний патруль. Полісмени запропонували водієві пройти тест на драгері, але водій вочевидь уже знав, який буде результат перевірки.