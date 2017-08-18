У Києві начальник районної поліції вимагав хабар у сім тисяч доларів. ВІДЕО

Знову співробітники СБУ викрили продажного серед поліцейських. І не рядового патрульного, а начальника Солом’янського відділу поліції в Києві. Його затримали прямісінько в аеропорту «Київ» Жуляни. Шеф районної поліції змовився з адвокатом, і разом, звісно за гроші, вони мали повернути закордонний паспорт та закрити кримінальне провадження проти громадянина Узбекистану.