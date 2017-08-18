У Маріуполі вимагачі-рецидивісти півроку тероризували підприємців. ВІДЕО
У Маріуполі вимагачі-рецидивісти півроку тероризували підприємців. ВІДЕО
У Маріуполі поліцейські затримати злочинне угрупування, яке не давало спокійно жити місцевим бізнесменам. Так зване примусове «кришування» дрібних підприємців організували троє чоловіків. Всі вони вже були засуджені за подібні злочини. З травня цього року підозрювані вимагали щомісяця у свої жертв по 3000 гривень з кожного магазину. І якщо в підриємця був не один, а, наприклад, три магазини, то відповідно - по три тисячі з кожного.
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