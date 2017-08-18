У Дніпрі грабіжники чоловіків ловили своїх жертв та жінку. ВІДЕО

Повідомлення про пограбування надійшло до Дніпровського відділу поліції 16 серпня приблизно о третій годині ночі.

«Чоловік познайомився із жінкою на вулиці. Вона йому дуже сподобалась, тож він запросив її випити. Згодом жінка запропонувала чоловікові піти до готелю та провести разом ніч. Чоловік відразу ж погодився. Дорогою до місця на нього напали троє чоловіків.

Погрожуючи фізичною розправою, вони заволоділи його мобільним телефоном, грошима у сумі 6 тисяч грн. та 300 доларами США. Після пограбування чоловіки разом із жінкою втекли, залишивши потерпілого» – розповів начальник сектору кримінальної поліції майор поліції Андрій Довгун.



Завдяки проведеним оперативно-розшуковим заходам були встановлені та затримані троє чоловіків та жінка, які підозрюються у скоєнні грабежу. Ними виявились місцеві мешканці 19, 26 та 31 років. Один з них вже був раніше судимим за грабежі та розбої. Жінка – раніше не судима, місцева мешканка 34 років. У зловмисників поліцейські вилучили викрадений мобільний телефон.



За даним фактом слідчими Дніпровського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж). Жінка та чоловіки затримані в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. За вчинення даного злочину зловмисникам загрожує позбавленням волі на строк від 4 до 6 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області