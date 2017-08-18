У Харкові затримали лідера диверсійної групи російських спецслужб. ВІДЕО

У Харкові затримали лідера диверсійної групи російських спецслужб. ВІДЕО

19:45 18.08.2017

Співробітникам Служби безпеки України стало відомо чоловік з Харкова формує диверсійну групу та готується до скоєння серії терактів. Але завадили силовики. Затримали підозрюваного.

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