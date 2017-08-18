В Одесі в СІЗО вбили жінку. ВІДЕО
В Одесі в СІЗО вбили жінку. ВІДЕО
В поліцію повідомили – зникла співробітниця пенітенціарної установи. Кілька годин її колеги намагалися відшукати. Нажаль, знайти живою не вдалося…
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