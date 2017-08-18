На водія київського трамваю напали графісти. ВІДЕО
На водія київського трамваю напали графісти. ВІДЕО
Вночі,17 серпня, на Лісовій трасі поблизу зупинки «Спецдиспансер» рухався трамвай за маршрутом 12. Аж раптом водій побачив – колії закидано гілками дерев. Зупинився, а вже за якусь мить ніби ні звідки вибігли молодики. Один бризнув фарбою водієві в обличчя. Решта взялись за справу. Почали розмальовувати вагон. Після такої собі художньої роботи від звичного вигляду громадського транспорту майже нічого не лишилось. Трамвай зняли з експлуатації.
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