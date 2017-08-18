На рівненських журналістів напосіли силовики. ВІДЕО

На рівненських журналістів напосіли силовики. ВІДЕО

21:45 18.08.2017

Вже два місяці у Рівненській області триває переписка між Службою Безпеки України та рівненською обласною правозахисною громадською організацією «Агентство журналістських розслідувань». Почалося все з того, що від служби безпеки прийшов запит на отримання інформації адресований керівнику згаданої ГО Володимиру Торбічу. Силовики зазначили, що їм відомо про чималі суми, які отримали журналісти як грант від міжнародних донорів, тому попросили прозвітувати, зокрема і про витрати. Однак, журналісти не поспішали із відповіддю, адже співробітники організації уже тривалий час проводили розслідування, сумлінно виконували професійні обов’язки, а їхні сюжети виходили на центральних телеканалах країни. Вважають, що ніхто, і СБУ зокрема, не мають ніякого права втручатися у їхню роботу. Детальніше, дивіться у сюжеті.

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