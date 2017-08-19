На Житомирщині СБУ вилучила незаконно видобутого бурштину на 5 млн. гр. ВІДЕО

Групу «цеховиків», які займалися скупкою і обробкою незаконно видобутого бурштину для подальшого його перепродажу і переправлення до Близького Сходу, викрили на Житомирщині співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури.

Ділки – четверо мешканців Коростенського і Лугинського районів – скуповували бурштин-сирець у нелегальних копачів на Житомирщині та Рівненщині. Огранка «сонячного каменю» відбувалася у гаражі одного із зловмисників, де вони облаштували підпільний цех.

Під час 10-ти санкціонованих обшуків у скупників та учасників «бурштинового» бізнесу правоохоронці вилучили майже 100 кг необробленого бурштину-сирцю великої фракції, близько 7 кг обробленого бурштину, спеціальне обладнання: чотири станки для огранки каменю, пристрої прийому-скупки бурштину, а також чорнові записи ділків.

За попередніми висновками експертів, орієнтовна вартість вилученого «сонячного каменю» становить п’ять мільйонів гривень за цінами «чорного ринку».

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 15 та ч. 2 ст. 240 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ