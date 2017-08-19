У Черкасах поліцейські затримали чоловіка з бойовим пістолетом. ВІДЕО

Ним виявився 26-річний черкащанин, який в Черкасах за допомогою зброї пограбував місцевого жителя. Його затримано згідно статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відкрито ряд кримінальних проваджень.

До Черкаського відділу поліції надійшло повідомлення від 25-річного черкащанина про грабіж. Молодик розповів правоохоронцям, що біля одного із нічних розважальних закладів міста, невідомий зірвав з його шиї золотий ланцюжок та почав тікати.

Потерпілий хотів наздогнати нападника та повернути свою річ, але невідомий чоловік дістав пістолет, здійснив постріл в його бік і зник у темряві.

Пошуками нападника зайнялися працівники кримінальної поліції Черкаського відділу. В ході проведення слідчо-оперативних заходів по кримінальному провадженню підозрювану особу було встановлено, ним виявився 26-річний черкащанин.

Молодого чоловіка затримали на одній із вулиць Черкас. Під час поверхневого огляду поліцейські при ньому виявили 9-мм пістолет Макарова зі спеціальною різьбою для кріплення глушника та набої. Під час санкціонованого обшуку в домоволодінні підозрюваного правоохоронці виявили 9-мм. набої.

За словами т.в.о. начальника Черкаського відділу поліції Володимира Валового речові докази вилучені та направлені на дослідження. Зловмисника затримано згідно статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та з ним працюють слідчі.

За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області