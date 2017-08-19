У Хмельницькому патрульні відмовили від самогубства 40-річну жінку. ВІДЕО

Днями, близько 11-ї години, патрульні отримали виклик про те, що в одному з будинків на вулиці Трудовій жінка має намір скоїти самогубство, а саме стрибнути з вікна 10-го поверху.

Прибувши на місце події, поліціянти одразу викликали швидку та рятувальників та розпочали відмовляти жінку від вчинення хибних дій.

Після тривалої розмови, патрульним вдалося встановити контакт із громадянкою, увійшовши в її довіру, поліціянти зняли жінку з підвіконня, поки вона відволіклась.



Патрульним вдалось з’ясувати, що 40-річна хмельничанка намагалась звести рахунки з життям через конфлікт з чоловіком.



Наразі жінку обстежують медики та надають їй кваліфіковану допомогу.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Хмельницького

