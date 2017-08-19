У Хмельницькому патрульні відмовили від самогубства 40-річну жінку. ВІДЕО
У Хмельницькому патрульні відмовили від самогубства 40-річну жінку. ВІДЕО
Днями, близько 11-ї години, патрульні отримали виклик про те, що в одному з будинків на вулиці Трудовій жінка має намір скоїти самогубство, а саме стрибнути з вікна 10-го поверху.
Прибувши на місце події, поліціянти одразу викликали швидку та рятувальників та розпочали відмовляти жінку від вчинення хибних дій.
Після тривалої розмови, патрульним вдалося встановити контакт із громадянкою, увійшовши в її довіру, поліціянти зняли жінку з підвіконня, поки вона відволіклась.
Патрульним вдалось з’ясувати, що 40-річна хмельничанка намагалась звести рахунки з життям через конфлікт з чоловіком.
Наразі жінку обстежують медики та надають їй кваліфіковану допомогу.
За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Хмельницького
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