Переселенцю з Криму Пенсійний фонд України заборгував більше 120 тисяч гривень. ВІДЕО
Переселенцю з Криму Пенсійний фонд України заборгував більше 120 тисяч гривень. ВІДЕО
Три дні під стінами Пенсійного фонду України. Переселенець з Криму Павло Довбиш влаштував кількаденну акцію протесту. Біля будівлі простояв три дні та дві ночі. Спав прямо на вулиці. Каже, пішов на вимушений крок, бо у суді майже 8 місяців затягують його справу. Чоловік вимагає, щоб пенсійний фонд повернув заборгованість. Каже, держава винна йому близько 125 тисяч гривень. Борг це пенсія Павла – він колишній військовий, який має інвалідність, а ще частка боргу – пенсія його вже загиблої матері.
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