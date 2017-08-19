В Одесі побили хлопця за футболку із радянською символікою. ВІДЕО
В Одесі побили хлопця за футболку із радянською символікою. ВІДЕО
В інтернеті з’явилося відео, на якому можна побачити, як одеською вулицею крокує чоловік. А на ньому футболка із з гербом радянського союзу. Як тільки це помітив автор відео - пішов йому назустріч.
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