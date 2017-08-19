У Полтаві жінка зачинила власну дитину в машині у 30-ти градусну спеку. ВІДЕО
У Полтаві жінка зачинила власну дитину в машині у 30-ти градусну спеку. ВІДЕО
Трирічна дитина сама пробула в зачиненій машині при 30-ти градусній спеці невідомо скільки. Малеча застрягла між сидіннями автівки. І лежала нерухомо. Небайдужий, який йшов повз, помітив це і почав діяти. Швидко викликав патрульних. Та поки поліцейські їхали на місце події, чоловік не чекав склавши руки. Не побоявся і вирішив визволяти дитину власноруч. Розбив бокове скло та витяг малечу.
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