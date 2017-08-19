Колишні бійці АТО зуміли вибратися із пастки ФСБ. ВІДЕО
Колишні бійці АТО зуміли вибратися із пастки ФСБ. ВІДЕО
В СБУ стало відомо – російські спецслужби намагаються руками наших колишніх військових дискредитувати Україну. Причому АТОшники про це ні сном, ні духом.
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