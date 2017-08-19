В Золотоноші стався обвал у школі. Під завалами опинилися діти. ВІДЕО

В Золотоноші стався обвал у школі. Під завалами опинилися діти. ВІДЕО

04:30 19.08.2017

Внаслідок буревію у школі обвалилася стіна. Трьох дітей буквально з головою накрило цеглою. Якби не рішучість їхнього друга, настілки були б трагічними. Деталі у випуску «Надія є!»

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