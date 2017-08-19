На Житомирщині силовики знайшли сховок із бурштином на 5 млн. ВІДЕО
На Житомирщині силовики знайшли сховок із бурштином на 5 млн. ВІДЕО
На Житомирщині силовики провели масштабну спецоперацією і виявили в одному з цехів бурштину на п’ять мільйонів гривень. Там же затримали чотирьох чоловіків. Як з’ясувалось, ділки обладнали майстерню і відшліфовували бурштин. Після чого відправляли його на продаж за кордон.
І не лише це. Також в огляді надзвичайних подій дивіться…
В Києві поліцейські «накрили» бордель
На Рівненщині долари друкували у підпільному цеху
В Дніпрі чоловік напав на товариша з ножем
|
19.08.2017 | 19:30
|
19.08.2017 | 19:00
|
19.08.2017 | 08:02
|
19.08.2017 | 04:30
|
19.08.2017 | 03:30
|
19.08.2017 | 02:30
|
18.08.2017 | 23:02
|
18.08.2017 | 21:45
|
18.08.2017 | 21:15
|
18.08.2017 | 20:45
|
18.08.2017 | 20:15
|
18.08.2017 | 19:45
|
18.08.2017 | 15:00
|
18.08.2017 | 10:20
|
18.08.2017 | 10:00
|
18.08.2017 | 09:40
-
- 1 з 828
- ››