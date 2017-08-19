На Житомирщині силовики знайшли сховок із бурштином на 5 млн. ВІДЕО

На Житомирщині силовики знайшли сховок із бурштином на 5 млн. ВІДЕО

19:30 19.08.2017

На Житомирщині силовики провели масштабну спецоперацією і виявили в одному з цехів бурштину на п’ять мільйонів гривень. Там же затримали чотирьох чоловіків. Як з’ясувалось, ділки обладнали майстерню і відшліфовували бурштин. Після чого відправляли його на продаж за кордон.

І не лише це. Також в огляді надзвичайних подій дивіться…

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