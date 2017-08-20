У Харкові СБУ затримала ватажка диверсійної групи спецслужб РФ. ВІДЕО

У Харкові СБУ затримала ватажка диверсійної групи спецслужб РФ. ВІДЕО

19:02 20.08.2017

Співробітники Служби безпеки України спільно з Головною військовою прокуратурою затримали ватажка диверсійної групи російських спецслужб, який готував теракти проти українських державних та громадських діячів.

Правоохоронці встановили, що «командир» одного з незаконних збройних формувань терористів був завербований представником ГРУ Генштабу РФ. Від російського куратора він отримав завдання повернутися до рідного Харкова та сформувати диверсійну групу. Бойовику був переданий перелік українських політичних та громадських діячів, проти яких російські спецслужби дали вказівку організувати теракти.

Під час обшуків за місцем проживання диверсанта у Харкові співробітники спецслужби вилучили майже один кілограм вибухівки (за попередніми висновками – пластиду), п’ять електродетонаторів, пістолет з глушником, сто патронів до нього та бойовий квадрокоптер, який планувалося використати при здійсненні теракту.

Затриманому повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ст. 258-3 Кримінального кодексу Україну та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
В Одесі побили хлопця за футболку із радянською символікою. ВІДЕО
В Одесі побили хлопця за футболку із радянською символікою. ВІДЕО
19.08.2017 | 22:30
Переселенцю з Криму Пенсійний фонд України заборгував більше 120 тисяч гривень. ВІДЕО
Переселенцю з Криму Пенсійний фонд України заборгував більше 120 тисяч гривень. ВІДЕО
19.08.2017 | 21:30
В Києві протестувальники перекрили дорогу через автозаправку. ВІДЕО
В Києві протестувальники перекрили дорогу через автозаправку. ВІДЕО
19.08.2017 | 20:30
У Хмельницькому патрульні відмовили від самогубства 40-річну жінку. ВІДЕО
У Хмельницькому патрульні відмовили від самогубства 40-річну жінку. ВІДЕО
19.08.2017 | 20:01
На Житомирщині силовики знайшли сховок із бурштином на 5 млн. ВІДЕО
На Житомирщині силовики знайшли сховок із бурштином на 5 млн. ВІДЕО
19.08.2017 | 19:30
У Черкасах поліцейські затримали чоловіка з бойовим пістолетом. ВІДЕО
У Черкасах поліцейські затримали чоловіка з бойовим пістолетом. ВІДЕО
19.08.2017 | 19:00
На Житомирщині СБУ вилучила незаконно видобутого бурштину на 5 млн. гр. ВІДЕО
На Житомирщині СБУ вилучила незаконно видобутого бурштину на 5 млн. гр. ВІДЕО
19.08.2017 | 08:02
В Золотоноші стався обвал у школі. Під завалами опинилися діти. ВІДЕО
В Золотоноші стався обвал у школі. Під завалами опинилися діти. ВІДЕО
19.08.2017 | 04:30
Колишні бійці АТО зуміли вибратися із пастки ФСБ. ВІДЕО
Колишні бійці АТО зуміли вибратися із пастки ФСБ. ВІДЕО
19.08.2017 | 03:30
У Полтаві жінка зачинила власну дитину в машині у 30-ти градусну спеку. ВІДЕО
У Полтаві жінка зачинила власну дитину в машині у 30-ти градусну спеку. ВІДЕО
19.08.2017 | 02:30
а Чернігівщині СБУ викрила чоловіка, завербованого спецслужбами РФ. ВІДЕО
На Чернігівщині СБУ викрила чоловіка, завербованого спецслужбами РФ. ВІДЕО
18.08.2017 | 23:02
На рівненських журналістів напосіли силовики. ВІДЕО
На рівненських журналістів напосіли силовики. ВІДЕО
18.08.2017 | 21:45
На водія київського трамваю напали графісти. ВІДЕО
На водія київського трамваю напали графісти. ВІДЕО
18.08.2017 | 21:15
У Києві на перехресті не розминулися Форд Мустанг та Мерседес. ВІДЕО
У Києві на перехресті не розминулися Форд Мустанг та Мерседес. ВІДЕО
18.08.2017 | 20:45
В Одесі в СІЗО вбили жінку. ВІДЕО
В Одесі в СІЗО вбили жінку. ВІДЕО
18.08.2017 | 20:15
У Харкові затримали лідера диверсійної групи російських спецслужб. ВІДЕО
У Харкові затримали лідера диверсійної групи російських спецслужб. ВІДЕО
18.08.2017 | 19:45

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Олександр Мусієнко
Керівник Центру військово-правових досліджень
Участь військ НАТО у параді до Дня Незалежності - відвертий піар
18.08.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Чи завершиться справа проти Шабуніна його ув'язненням?
17.08.2017
Тарас Березовець
Політтехнолог, директор консалтингової компанії Berta Communications
О якобы поставках Украиной ракетных двигателей в Северную Корею
15.08.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.