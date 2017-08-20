У Харкові СБУ затримала ватажка диверсійної групи спецслужб РФ. ВІДЕО

Співробітники Служби безпеки України спільно з Головною військовою прокуратурою затримали ватажка диверсійної групи російських спецслужб, який готував теракти проти українських державних та громадських діячів.

Правоохоронці встановили, що «командир» одного з незаконних збройних формувань терористів був завербований представником ГРУ Генштабу РФ. Від російського куратора він отримав завдання повернутися до рідного Харкова та сформувати диверсійну групу. Бойовику був переданий перелік українських політичних та громадських діячів, проти яких російські спецслужби дали вказівку організувати теракти.

Під час обшуків за місцем проживання диверсанта у Харкові співробітники спецслужби вилучили майже один кілограм вибухівки (за попередніми висновками – пластиду), п’ять електродетонаторів, пістолет з глушником, сто патронів до нього та бойовий квадрокоптер, який планувалося використати при здійсненні теракту.

Затриманому повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ст. 258-3 Кримінального кодексу Україну та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

За матеріалами прес-центру СБУ