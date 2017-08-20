У Запоріжжі неадекватний буян із сокирою чіплявся до перехожих. ВІДЕО

"На проспекті Ювілейному чоловік, озброєний сокирою, нападає на людей біля крамниці", — про це патрульним повідомили очевидці.

Патрульні негайно прибули на місце події. Там їх зустріли двоє чоловіків, які розповіли, що чоловік який на них накинувся з сокирою, зараз знаходиться біля житлового будинку.

Охоронці порядку одразу побачили чоловіка, який розмахував сокирою і не підпускав нікого до себе. Патрульні підійшли до нього ближче.

Згідно ЗУ «Про національну поліцію» інспектори застосувати сльозогінний газ, після чого нападник втратив пильність і в нього одразу вибили сокиру з руки.

Правопорушник впав та вдарився об тротуар. Патрульні одразу застосували кайданки, щоб правопорушник не завдав шкоди оточуючим та собі.

Затриманого доставили до Хортицького відділку поліції для з'ясування всіх обставин справи.

Також громадянину викликали швидку для надання допомоги.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області