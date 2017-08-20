Українці не повідомляють про злочини у поліцію – зневірились. ВІДЕО

Українці не повідомляють про злочини у поліцію – зневірились. ВІДЕО

20:30 20.08.2017

Бездіяльність хоча і не робить з людей злочинців, проте робить причетними до злочину. Це значить, що людина теоретично могла б попередити злочин, можливо навіть врятувати тим самим чиєсь життя, але цього чомусь не зробила. І, на жаль, так буває доволі часто.

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
Українці не повідомляють про злочини у поліцію – зневірились. ВІДЕО
Українці не повідомляють про злочини у поліцію – зневірились. ВІДЕО
20.08.2017 | 20:30
У Запоріжжі неадекватний буян із сокирою чіплявся до перехожих. ВІДЕО
У Запоріжжі неадекватний буян із сокирою чіплявся до перехожих. ВІДЕО
20.08.2017 | 20:00
В аеропорту «Харків» на хабарі попався поліцейський. ВІДЕО
В аеропорту «Харків» на хабарі попався поліцейський. ВІДЕО
20.08.2017 | 19:30
У Харкові СБУ затримала ватажка диверсійної групи спецслужб РФ. ВІДЕО
У Харкові СБУ затримала ватажка диверсійної групи спецслужб РФ. ВІДЕО
20.08.2017 | 19:02
В Одесі побили хлопця за футболку із радянською символікою. ВІДЕО
В Одесі побили хлопця за футболку із радянською символікою. ВІДЕО
19.08.2017 | 22:30
Переселенцю з Криму Пенсійний фонд України заборгував більше 120 тисяч гривень. ВІДЕО
Переселенцю з Криму Пенсійний фонд України заборгував більше 120 тисяч гривень. ВІДЕО
19.08.2017 | 21:30
В Києві протестувальники перекрили дорогу через автозаправку. ВІДЕО
В Києві протестувальники перекрили дорогу через автозаправку. ВІДЕО
19.08.2017 | 20:30
У Хмельницькому патрульні відмовили від самогубства 40-річну жінку. ВІДЕО
У Хмельницькому патрульні відмовили від самогубства 40-річну жінку. ВІДЕО
19.08.2017 | 20:01
На Житомирщині силовики знайшли сховок із бурштином на 5 млн. ВІДЕО
На Житомирщині силовики знайшли сховок із бурштином на 5 млн. ВІДЕО
19.08.2017 | 19:30
У Черкасах поліцейські затримали чоловіка з бойовим пістолетом. ВІДЕО
У Черкасах поліцейські затримали чоловіка з бойовим пістолетом. ВІДЕО
19.08.2017 | 19:00
На Житомирщині СБУ вилучила незаконно видобутого бурштину на 5 млн. гр. ВІДЕО
На Житомирщині СБУ вилучила незаконно видобутого бурштину на 5 млн. гр. ВІДЕО
19.08.2017 | 08:02
В Золотоноші стався обвал у школі. Під завалами опинилися діти. ВІДЕО
В Золотоноші стався обвал у школі. Під завалами опинилися діти. ВІДЕО
19.08.2017 | 04:30
Колишні бійці АТО зуміли вибратися із пастки ФСБ. ВІДЕО
Колишні бійці АТО зуміли вибратися із пастки ФСБ. ВІДЕО
19.08.2017 | 03:30
У Полтаві жінка зачинила власну дитину в машині у 30-ти градусну спеку. ВІДЕО
У Полтаві жінка зачинила власну дитину в машині у 30-ти градусну спеку. ВІДЕО
19.08.2017 | 02:30
а Чернігівщині СБУ викрила чоловіка, завербованого спецслужбами РФ. ВІДЕО
На Чернігівщині СБУ викрила чоловіка, завербованого спецслужбами РФ. ВІДЕО
18.08.2017 | 23:02
На рівненських журналістів напосіли силовики. ВІДЕО
На рівненських журналістів напосіли силовики. ВІДЕО
18.08.2017 | 21:45

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Олександр Мусієнко
Керівник Центру військово-правових досліджень
Участь військ НАТО у параді до Дня Незалежності - відвертий піар
18.08.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Чи завершиться справа проти Шабуніна його ув'язненням?
17.08.2017
Тарас Березовець
Політтехнолог, директор консалтингової компанії Berta Communications
О якобы поставках Украиной ракетных двигателей в Северную Корею
15.08.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.