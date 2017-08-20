Українці не повідомляють про злочини у поліцію – зневірились. ВІДЕО
Українці не повідомляють про злочини у поліцію – зневірились. ВІДЕО
Бездіяльність хоча і не робить з людей злочинців, проте робить причетними до злочину. Це значить, що людина теоретично могла б попередити злочин, можливо навіть врятувати тим самим чиєсь життя, але цього чомусь не зробила. І, на жаль, так буває доволі часто.
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