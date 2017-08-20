В аеропорту «Харків» на хабарі попався поліцейський. ВІДЕО

Що не день – то хабарник-поліцейській. Тільки-но вчора ми повідомляли як у києві затримали начальника солом’янського відділення поліції на хабарі в аеропорту «Київ». За те, що він отримав 7 тисяч доларів. І вже сьогодні новина із Харкова там також в аеропорту викрили вже цілу групу ласих до наживи полісменів. Правда, затримали ще не всіх. Як виявилося, вони систематично брали гроші з іноземців. Зокрема, вимагали хабар від громадян Туреччини. За це забезпечували їм безпроблемний перетин кордону. Один із полісменів попався своїм колегам, коли отримував одну із частин хабара – 3 тисячі 800 гривень. затримали поки його одного. В прокуратурі кажуть, поплічників ймовірного здирника зараз розшукують.