Подробиці затримання озброєних викрадачів двох людей на Черкащині. ВІДЕО

Подробиці затримання озброєних викрадачів двох людей на Черкащині. ВІДЕО

18:30 21.08.2017

Від чергового ДСНС до Головного управління Національної поліції Черкаської області надійшла інформація, що до них зателефонував чоловік та повідомив, що його разом з товаришем викрали.

Двоє невідомих зробили декілька пострілів в їхній бік, заштовхнули у вантажний фургон та повезли у невідомому напрямку. Також потерпілий розповів, що викрадачі наділи на голову мішки та зв’язали їх і сказали, що їдуть вбивати.

Терміново на Черкаській оперативній зоні було введено план «Перехват» та задіяно правоохоронців на розшук викрадачів. Під час відпрацювання прилеглої території, працівниками Черкаського відділу поліції було помічено підозрілий фургон, який порушуючи правила дорожнього руху на великій швидкості різко звернув з основної дороги у безлюдне місце на промислову зону. Після переслідування вантажного автомобіля, черкаські правоохоронці затримали викрадачів, які були безпосередньо причетні до побиття та викрадення потерпілих.

Відчинивши кузов, працівники поліції побачили скривавлених чоловіків, зв’язаних мотузкою, а на голові знаходились мішки. Під час огляду місця події правоохоронцями також було знайдено два пістолети, якими викрадачі стріляли у чоловіків. Звільнених 31 річних потерпілих доставлено до Черкаської міської лікарні для надання першої медичної допомоги.

Як з’ясувалось викрадачами виявились місцеві жителі 40 та 32 років. Їх затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, з ними працюють слідчі. На даний час встановлюються всі обставини даної події.

За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області

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