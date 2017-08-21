На Луганщині під час пожежі згоріли одразу 40 сараїв та 12 гаражів. ВІДЕО

На Луганщині під час пожежі згоріли одразу 40 сараїв та 12 гаражів. ВІДЕО

16:20 21.08.2017

Напередодні, о 18:14, до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що за адресою: м. Новодружеськ, вул. Дружби - горять сараї.

Прибувши до місця виклику, бійцями 38-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Луганській області було встановлено, що горять сараї і гаражі та існує загроза розповсюдження вогню на житлові будинки. Враховуючи масштаб пожежі та близьке розташування житлових будинків для ліквідації пожежі були задіяні додаткові сили та техніка.

Пожежу, яка знищила 12 гаражів та 40 сараїв на площі 600 м.кв. локалізовано о 19:50 та ліквідовано наступного дня о 10:09.

Травмованих та загиблих на пожежі не виявлено.

Причини виникнення пожежі наразі з'ясовують фахівці.

До ліквідації пожежі залучались 22 рятувальника та 5 одиниць техніки.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Луганській областіт

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На Луганщині під час пожежі згоріли одразу 40 сараїв та 12 гаражів. ВІДЕО
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