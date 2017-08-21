У Сумах розкрили вбивство 18-ти річної давнини. ВІДЕО

Тиждень тому патрульні поліцейські зупинили п’яного мопедиста. Відвезли у відділок і склали протоколи на порушника дорожніх правил. В ході оформлення чоловік розповів правоохоронцям неймовірну історію – начебто його колишня співмешканка багато років тому вбила місцевого хлопця.