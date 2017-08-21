У Черкасах поліцейські затримали озброєних викрадачів людей. ВІДЕО
У Черкасах поліцейські затримали озброєних викрадачів людей. ВІДЕО
До правоохоронців звернулися двоє чоловіків та сказали що їх викрали. Мовляв, схопили, зв’язали, на голову надягнули мішки, заштовхнули у фургон, а тепер везуть вбивати.
Правоохоронці одразу сіли по своїх машинах.
Оголосили план «Перехоплення»…
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