У Черкасах поліцейські затримали озброєних викрадачів людей. ВІДЕО

У Черкасах поліцейські затримали озброєних викрадачів людей. ВІДЕО

20:45 21.08.2017

До правоохоронців звернулися двоє чоловіків та сказали що їх викрали. Мовляв, схопили, зв’язали, на голову надягнули мішки, заштовхнули у фургон, а тепер везуть вбивати.

Правоохоронці одразу сіли по своїх машинах.

Оголосили план «Перехоплення»…

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