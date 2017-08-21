У Черкасах поліцейські затримали озброєних викрадачів людей. ВІДЕО

До правоохоронців звернулися двоє чоловіків та сказали що їх викрали. Мовляв, схопили, зв’язали, на голову надягнули мішки, заштовхнули у фургон, а тепер везуть вбивати.

Правоохоронці одразу сіли по своїх машинах.

Оголосили план «Перехоплення»…