На Сумщині військового підозрюють у вбивстві дівчини. ВІДЕО

На Сумщині вбили 18-ти річну дівчину. Її задушили у власному будинку. А в сусідній кімнаті в цей час спала її маленька донечка. Як з’ясували у поліції, напередодні до жінки додому приходив військовослужбовець. 23 річний хлопець пішов на службу за контрактом.

Та в той день назад до військової частини він так і не повернувся.