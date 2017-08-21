На Сумщині військового підозрюють у вбивстві дівчини. ВІДЕО
На Сумщині військового підозрюють у вбивстві дівчини. ВІДЕО
На Сумщині вбили 18-ти річну дівчину. Її задушили у власному будинку. А в сусідній кімнаті в цей час спала її маленька донечка. Як з’ясували у поліції, напередодні до жінки додому приходив військовослужбовець. 23 річний хлопець пішов на службу за контрактом.
Та в той день назад до військової частини він так і не повернувся.
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