Перша трагічна жертва лептоспірозу: у Києві помер чоловік. ВІДЕО

Перша трагічна жертва лептоспірозу: у Києві помер чоловік. ВІДЕО

22:15 21.08.2017

У Києві чоловік помер від лептоспірозу. За 2017 рік він став першою трагічною жертвою цього захворювання.

Про це заявив тимчасовий виконувач обов’язків директора Київського лабораторного центру Міністерства охорони здоров’я Сергій Чумак.

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