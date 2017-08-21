Перша трагічна жертва лептоспірозу: у Києві помер чоловік. ВІДЕО
Перша трагічна жертва лептоспірозу: у Києві помер чоловік. ВІДЕО
У Києві чоловік помер від лептоспірозу. За 2017 рік він став першою трагічною жертвою цього захворювання.
Про це заявив тимчасовий виконувач обов’язків директора Київського лабораторного центру Міністерства охорони здоров’я Сергій Чумак.
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