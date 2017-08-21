У Дніпрі рятувальники із річки виловили автомобіль. ВІДЕО
У Дніпрі рятувальники із річки виловили автомобіль. ВІДЕО
Автомобіль встиг відкотитися на відстань 26 метрів від берега і пірнути у воду на глибину 10 метрів. Коли машина скотилася в річку, людей в салоні, на щастя не було.
Ніхто не постраждав.
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