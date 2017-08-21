Одесити вимагають звільнення керівництва СІЗО,де днями вбили жінку. ВІДЕО

Сьогодні, в день поховання 34-ри річної Олени Порошенко активісти влаштували мітинг під стінами одеського СІЗО.

Люди кажуть, в установі відбувається справжнє свавілля. Там, самі ж працівники слідчого ізолятору торгують наркотиками та алкоголем.

Тому громадські активісти вимагають звільнення керівництва пенітенціарної установи.

Натомість у Міністерстві юстиції кажуть – поки триває слідство, керівника цього слідчого ізолятора відсторонено від виконання службових обов’язків.